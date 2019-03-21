Депутаты сегодня завершили рассмотрение языкового закона на 1218-й поправке

КИЕВ. 21 марта. УНН. Народные депутаты завершили сегодня рассмотрение языкового закона на 1218-й поправке, проработав почти 400 поправок в течение дня. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий во время заседания парламента, передает корреспондент УНН.

"1218 поправка - мы на ней завершили, завтра начнем с нее ... Вечернее заседание Верховной Рады объявляю закрытым", - отметил Парубий.

По его словам, парламентарии продолжат работу завтра, в 10:00 утра.

Напомним, вчера народные депутаты Украины рассмотрели 824 поправки к закону о языке.

Некоторые народные депутаты намеренно затягивают процесс рассмотрения поправок к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, который рассматривается Верховной Радой во втором чтении.

Кабинет министров Украины уже готов имплементировать положения закона о функционировании украинского языка, проект которого рассматривается в парламенте.

Ранее комиссар СЕ по правам человека Дуня Миятович призвала украинских парламентариев не проводить голосование по языковому закону в предвыборный период.