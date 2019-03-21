Президент в Хмельницкой области: о новом оснащении армии, монетизации субсидий и энергетической свободе от России

КИЕВ. 21 марта. УНН. Безопасность стала ключевой темой посещения президентом Хмельницкой области. Здесь Петр Порошенко говорил о новом оснащении для армии, презентовал современную военную технику, а также рассказал о шагах по борьбе с бедностью и энергетической зависимостью от России как важных факторах обеспечения безопасности в стране. С главой области президент обсудил децентрализацию и социальную реформу в регионе, передает УНН со ссылкой на gazeta.ua.

Упор на оборонку

Свой визит в Хмельницкую область президент начал с посещения военного аэродрома в Староконстантинове. Здесь базируется 114-я бригада тактической авиации, летчики которой совершили более ста боевых вылетов, и 10-я отдельная горно-штурмовая бригада, которая отличилась в боях под Марьинкой, Попасной, Золотым и сейчас выполняет боевые задачи в зоне проведения операции Объединенных сил.

Петр Порошенко передал украинским военным более 420 единиц вооружения, в том числе впервые ударные беспилотники оперативно-тактического уровня Bayraktar TB2, способные находиться в воздухе 24 часа и с радиусом действия 150 км, а также истребитель МиГ-29МУ1, многоцелевые вертолеты Ми-8МТ, самолет Ан-26Ш, танки Т-64БВ, бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2Л1, бронетранспортеры БТР-3ДА, радиолокационные станции, зенитно-ракетные комплексы "Оса", самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" и ремонтные мастерские для бронетехники.

Президент подчеркнул, что приоритетом сегодня является ракетная программа, создание высокоточных ракет увеличенного радиуса действия. "Я уже говорил на днях, что нарушение Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности снимает и для нас ряд ограничений. Теперь мы сможем выпускать ракеты, которые резко повысят ту цену, которую заплатит агрессор за свою авантюру в случае дальнейшей эскалации агрессии. Теперь территория агрессора тоже станет уязвимой", - отметил Петр Порошенко.

По его словам, главные направления обеспечения Вооруженных Сил Украины – это завершение разработки новых и модернизированных образцов вооружения и их серийное производство, в частности ракетных комплексов "Ольха-М" и "Нептун", 155-миллиметровых артсистем "Богдана", отвечающих всем стандартам НАТО, реактивной системы залпового огня "Верба-1" и беспилотного разведывательно-ударного комплекса "Сокол".

Петр Порошенко подчеркнул, что системные меры реформирования ВСУ и сектора безопасности, постепенное приближение сил обороны к стандартам армий стран НАТО, плановое поступление новых и модернизированных образцов вооружения значительно расширили боевые способности армии.

В свою очередь глава области Вадим Лозовой отметил поддержку государства в обеспечении обороноспособности в регионах.

"Приятно отметить, что у военных Хмельницкой области есть большая поддержка со стороны государства. Так, в области строится 13 общежитий для военнослужащих за государственный счет", – сказал он.

Борьба с бедностью

Одним из ключевых направлений своих реформ Петр Порошенко называет борьбу с бедностью, поэтому на Хмельнитчине он много времени уделил этому вопросу, назвав первоочередные шаги. В частности, президент говорил об индексации пенсий, отметив, что уже более 306 тыс. пенсионеров в Хмельницкой области в марте получили индексированные пенсии.

Вторым шагом в борьбе с бедностью он назвал дополнительные выплаты в размере 1205 грн в марте-апреле 2019 года пенсионерам с минимальной пенсией. Эти средства были найдены благодаря поступлениям от растаможивания так называемых "евроблях". "Эти 13,6 млрд грн дадут возможность каждому, кто получает минимальную пенсию, получить 2410 грн. На Хмельнитчине таких пенсионеров 98 тысяч", – подчеркнул президент.

Третьим шагом глава государства назвал монетизацию субсидий. "Раньше средства шли напрямую газовым компаниям. Мы приняли решение выдавать субсидии наличными непосредственно получателям, 70% из которых являются пенсионерами. В Хмельницкой области это 140 тыс. человек", – рассказал Петр Порошенко.

Украина без периферии

Не смог обойти вниманием президент и реформу децентрализации, в реализации которой ему действительно есть чем похвастаться.

В сводном бюджете доля местных бюджетов составляет 51%, государственного бюджета – 49%. И, как подчеркнул Петр Порошенко, только необходимость роста расходов на оборону не позволяет и дальше менять это соотношение в пользу местных бюджетов.

Как отметил губернатор Хмельницкой области Вадим Лозовой, благодаря децентрализации собственные доходы местных бюджетов с 2014 года увеличились в 3,3 раза, а поддержка из государственного бюджета выросла более чем вдвое. В результате в объединенных территориальных общинах области было реализовано свыше 600 инфраструктурных проектов.

"Хмельницкая область привлекает инвестиции, чтобы создавать рабочие места. За последние четыре года создано более 40 тыс. рабочих мест. Здесь работает 230 предприятий с иностранным капиталом из 35 стран мира", – отметил президент.

Успехи области отметил и Петр Порошенко, подчеркнув, что цель децентрализации – это Украина без периферии.

Следуя этой цели, в области разработали План перспективного развития на три года с учетом потребностей и предложений всех городов, районов, объединенных общин и общественности. "Осознаем, что должны приложить максимум усилий, чтобы экономика Хмельницкой области, как и нашего государства, росла. Мы определили, что приоритетом является не только улучшение инфраструктуры, но и экономический рост нашего региона и улучшение благосостояния каждого подолянина. Мы должны дать экономический импульс для привлечения инвестиций, открытия предприятий и создать благоприятный климат для ведения бизнеса", – сказал Вадим Лозовой, отметив, что речь идет, в частности, об открытии новых инвестиционных площадок в форме индустриальных парков "Хмельницкий" и "Славута".

Энергонезависимость

Говоря о дальнейшем развитии региона, президент назвал одной из ключевых целей энергетическую независимость. "Еще один общий приоритет государства и территориальных общин – энергосбережение и энергонезависимость. На территории Хмельницкой области уже работает 19 солнечных электростанций общей мощностью 55 МВт. А в течение 2019-2020 годов благодаря инвестициям в $350 млн планируется ввод в эксплуатацию еще 36 солнечных электростанций общей мощностью более 370 МВт", – сообщил глава государства и добавил, что в Каменец-Подольском на средства Всемирного банка открыта первая в Украине, третья в Европе и пятая в мире биотеплоелектростанция мощностью 45 МВт.

В завершение визита Петр Порошенко, уже как кандидат в президенты, встретился с общественностью области: на центральной площади Хмельницкого собралось более 10 тыс. человек.