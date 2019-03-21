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Приговор по делу украинского политзаключенного Гриба объявят завтра

Приговор по делу украинского политзаключенного Гриба объявят завтра

Павел Гриб

КИЕВ. 21 марта. УНН. Суд в Российской Федерации завтра объявит приговор украинскому политзаключенному Павлу Грибу. Об этом написал отец Павла Игорь Гриб на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Завтра, 22 марта, в 10.00 по киевскому времени будет объявлен "приговор", - написал Игорь Гриб.

Отметим, по делу украинского политзаключенного Павла Гриба 21 марта начались судебные прения.

Сторона обвинения попросила для Гриба 6 лет колонии общего режима.

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По словам отца, состояние здоровья Павла Гриба ухудшилось.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что Грибу необходима срочная операция.

Напомним, Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017 года, куда он поехал встретиться со знакомой. ФСБ РФ обвиняет задержанного гражданина Украины Павла Гриба в пособничестве терроризму. По версии следствия РФ, Гриб предложил знакомой девушке из Сочи взорвать бомбу на линейке в российской школе.

Источник: УНН
Теги: суд, Россия, приговор, Павел Гриб
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