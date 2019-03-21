Супрун рассказала как защитить психическое здоровье во время "предвыборного обострение"

КИЕВ. 21 марта. УНН. В ближайшие недели можно будет не раз наблюдать проявления "предвыборного обострения". Такие люди могут вести себя импульсивно и неадекватно, нарушая чужие границы и даже заставляя вас чувствовать себя в опасности. Об этом написала на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, передает УНН.

Супрун посоветовала, как подготовиться чтобы "атаки" на ваше психическое здоровье не застали вас врасплох:

"Сохраняйте спокойствие. Манипуляторы имеют арсенал приемов, чтобы вывести человека из равновесия. Это может быть крик, активные движения, грубое поведение или переход на личности", - написала Супрун.

По ее словам, в таком случае можно:

- Если есть возможность - развернитесь и уходите. Спорить и доказывать свою точку зрения таким людям нет смысла.

- Если вы крепкий орешек - можно выслушать человека и даже попробовать его успокоить, чтобы дальше перейти к конструктивному диалогу. Это срабатывает не во всех случаях, но иногда стоит усилий.

"Установите прочные личные границы. Это ваши железные принципы и правила, которые не можете нарушать ни вы, ни любое постороннее лицо. Если вы будете держать оборону вокруг собственных принципов - вас будет сложно вывести из равновесия", - посоветовала Супрун.

По ее словам, иногда обнаглевших людей нужно "вернуть в реальность". Стоит напомнить, что их поведение недопустимо и может иметь негативные последствия. Но в этом случае важно не отвечать агрессией на агрессию.

"Повышение голоса, указания пальцами или пренебрежительное обращение могут ухудшить ситуацию. Лучше говорите низким и спокойным голосом, не пытайтесь перекричать человека, обращайтесь к ней только после того, как он все выскажет", - советует Супрун.

Супрун отмечает, что когда надежды на конструктивное обсуждение вообще не осталось, стоит игнорировать неадекватное поведение и избегайте любого контакта.

"Люди, которые ведут себя неадекватно могут иметь психические проблемы или расстройства. Не стоит винить их за такое поведение, ведь вы можете не знать, что сейчас происходит в их жизни", - написала Супрун.

Итак, по мнению Супрун лучшие действия в этом случае - посоветовать обратиться к врачу и по возможности помочь человеку получить профессиональную помощь.

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