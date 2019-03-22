Страны ЕС единогласно одобрили отсрочку Brexit

КИЕВ. 22 марта. УНН. Все 27 глав государств и правительств остающихся в ЕС стран "приняли на саммите Евросоюза единогласное решение об отсрочке даты выхода Великобритании из ЕС (Brexit) на основании двух возможных сценариев". Об этом сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам первого дня саммита, передает УНН.

"Brexit будет отложен до 22 мая при условии, что британский парламент одобрит до конца марта соглашение о выходе, или до 12 апреля, если эта сделка одобрена не будет", - заявил Туск.

"За сегодняшний вечер я несколько раз встретился с премьер-министром (Великобритании Терезой) Мэй, чтобы убедиться, что Великобритания принимает наши сценарии отсрочки. И я рад сообщить, что мы достигли соглашения, она приняла их", - сказал он.

Согласно итоговым документом саммита, "если соглашение о выходе не будет одобрено Палатой общин британского парламента на следующей неделе, Европейский совет (саммит ЕС) согласен на отсрочку до 12 апреля 2019 и ожидает, что Соединенное Королевство проинформирует Европейский совет по сей день о своем видение дальнейшего движения вперед".

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Как пояснил Туск, Великобритания в этом случае может предпочесть выхода без соглашения, запроса длительной отсрочки или отказе от Brexit. На итоговой пресс-конференции глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава Евросовета Дональд Туск не смогли ответить на вопрос, как долго может продолжаться "продолжалась отсрочка". "До самого конца", - сказал после долгой паузы Юнкер под смех зала.

Согласно итоговому документу саммита, "текст соглашения о выходе Великобритании, согласованный Евросоюзом и Соединенным Королевством в ноябре 2018 года, не может быть изменен". Кроме того, любая "односторонняя декларация или любой другой акт (которым британский парламент может сопутствовать решение об утверждении соглашения о выходе - ред) не могут противоречить духу и букве соглашения о выходе".

Саммит ЕС также призвал продолжать подготовку экстренных мер на случай выхода Великобритании из ЕС без соглашения. Новый экстренный саммит ЕС "может быть созван в любой момент" для принятия дальнейших решений по Brexit.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй испытывает огромный жаль, что выход страны из ЕС пришлось отложить, и считает, что большую ответственность за это несут британские депутаты