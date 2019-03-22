Власти США отказались обнародовать переговоры Путина и Трампа

КИЕВ. 22 марта. УНН. Резиденция президента США Дональда Трампа — Белый дом — отказался предоставлять данные о переговорах президента с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill.

Власти США отказали по просьбе демократической партии страны раскрыть документы и записи, относящиеся к телефонным или письменному общению российского и американского президентов, а также документы с подготовкой их встреч.

Адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне заявил, что дипломатические сообщения главы государства - это конфиденциальная информация. Ее раскрытие может негативно отразиться на внешнеполитических связях Трампа и будущих президентов США.

"Президент должен иметь возможность вести переговоры с иностранными лидерами, не опасаясь того, что эти сообщения будут раскрыты и использованы в политических целях. И в этом же должны быть уверены иностранные лидеры", - написал адвокат.

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Как сообщал УНН, после встречи Трампа и Путина в Хельсинки в июле прошлого года члены Демократической партии США потребовали, чтобы переводчик, который присутствовал на переговорах американского и российского президентов, дал показания в Конгрессе США и раскрыл подробности беседы двух лидеров. Впоследствии от демократов поступали требования допросить и тех переводчиков, которые присутствовали на других встречах двух лидеров, которые проходили в формате тет-а-тет. Критики главы Белого дома утверждают, что он скрывает от членов американской администрации подробности своих встреч с Путиным.