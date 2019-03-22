Регистрация | Вход |
USD: 27,26 0,0884  EUR: 31,04 0,1904 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 22 марта 2019 08:26
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
ООН: на украинских моряков должна распространяться защита, предусмотренная для военнопленных
ООН: на украинских моряков должна распространяться защита, предусмотренная для военнопленных
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7410
Версия для печати

Власти США отказались обнародовать переговоры Путина и Трампа

Власти США отказались обнародовать переговоры Путина и Трампа

КИЕВ. 22 марта. УНН. Резиденция президента США Дональда Трампа — Белый дом — отказался предоставлять данные о переговорах президента с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Hill.

Власти США отказали по просьбе демократической партии страны раскрыть документы и записи, относящиеся к телефонным или письменному общению российского и американского президентов, а также документы с подготовкой их встреч.

Адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне заявил, что дипломатические сообщения главы государства - это конфиденциальная информация. Ее раскрытие может негативно отразиться на внешнеполитических связях Трампа и будущих президентов США.

"Президент должен иметь возможность вести переговоры с иностранными лидерами, не опасаясь того, что эти сообщения будут раскрыты и использованы в политических целях. И в этом же должны быть уверены иностранные лидеры", - написал адвокат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп и Путин на саммите G20 общались без переводчика США

Как сообщал УНН, после встречи Трампа и Путина в Хельсинки в июле прошлого года члены Демократической партии США потребовали, чтобы переводчик, который присутствовал на переговорах американского и российского президентов, дал показания в Конгрессе США и раскрыл подробности беседы двух лидеров. Впоследствии от демократов поступали требования допросить и тех переводчиков, которые присутствовали на других встречах двух лидеров, которые проходили в формате тет-а-тет. Критики главы Белого дома утверждают, что он скрывает от членов американской администрации подробности своих встреч с Путиным.

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Владимир Путин, Белый дом, Дональд Трамп
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.