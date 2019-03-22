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Вьетнам выразил протест Китаю за потопление рыболовной шхуны

Вьетнам выразил протест Китаю за потопление рыболовной шхуны

КИЕВ. 22 марта. УНН. Вьетнам выразил протест Китаю за потопление 6 марта вьетнамской рыболовной шхуны в Южно-Китайском море (ЮКМ). Представитель посольства КНР в Ханое вызвали в МИД Вьетнама, где ему была вручена нота протеста в связи с тем, что случилось, сообщила в пятницу газета Nhan Dan, передает УНН.

Согласно информации вьетнамских властей, инцидент произошел во вьетнамских территориальных водах в районе архипелага Хоангша (вьетнамская название Парасельских островов). Вьетнамское рыболовецкое судно с пятью рыбаками на борту находилось на якорной стоянке у острова дало в акватории архипелага. В район неожиданно вторгся катер китайской береговой охраны и, используя водяные пушки, начал отгонять вьетнамское судно от острова, из-за чего оно село на рифы, получило пробоину и затонуло. Рыбаки, находившиеся на борту судна, были спасены несколькими вьетнамскими рыбопромысловыми судами, которые вели добычу поблизости.

В МИД Вьетнама представителю посольства КНР указали на недопустимость действий китайской береговой охраны, чье судно нарушило суверенитет и территориальную целостность Вьетнама, создав угрозу жизни и нанеся значительный ущерб имуществу и законным интересам вьетнамских рыбаков. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в Ханое ожидают возмещения материального ущерба, причиненного рыбакам. Ранее Ассоциация предприятий рыбного и морского промысла Вьетнама потребовала от китайской стороны компенсировать рыбакам стоимость затопленной шхуны, которая составляет 3 млрд донгов (около 130 тысяч долларов).

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Парасельские острова и расположенный по соседству с ним архипелаг Спратли уже много лет остаются причиной многонационального конфликта в ЮКМ. При том что основными фигурантами спора за эти территории и окружающие их воды выступают Вьетнам и Китай, о своих частичных или полных претензии на острова также заявляют Бруней, Тайвань, Малайзия и Филиппины.

Кроме стратегического расположения на перекрестке морских маршрутов Индийского и Тихого океанов, ценность островов определяется также и тем, что на их шельфе, согласно экспертным оценкам, сосредоточены значительные запасы нефти и минерального сырья, разработка которых стремится начать каждый из участников этого конфликта.

Как сообщал УНН, в территориальных водах Нигерии пираты похитили 12 членов экипажа швейцарского торгового судна MV Glarus.

Источник: УНН
Теги: МИД, Китай, рыбаки, Вьетнам, корабль, кораблекрушение
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