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Суд приговорил Гриба к 6 годам колонии общего режима

Суд приговорил Гриба к 6 годам колонии общего режима

Павел Гриб

КИЕВ. 22 марта. УНН. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным "в призывах к терроризму и склонению к теракту" украинского политзаключенного Павла Гриба, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу отца политзаключенного Игоря Гриба.

"Суд приговорил Павла Гриба до 6 годам колонии общего режима", - написал он.

Отметим, по делу украинского политзаключенного Павла Гриба 21 марта начались судебные прения .

Сторона обвинения попросила для Гриба 6 лет колонии общего режима .

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По словам отца, состояние здоровья Павла Гриба ухудшилось.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что Грибу необходимо срочная операция .

Напомним, Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017, куда он поехал встретиться со знакомой. ФСБ РФ обвиняет задержанного гражданина Украины Павла Гриба в пособничестве терроризму. По версии следствия РФ, Гриб предложил знакомой девушке из Сочи взорвать бомбу на линейке в российской школе.

Источник: УНН
Теги: суд, Россия, политзаключенные, приговор, дело, Павел Гриб
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