В конгрессе США взялись за попытки РФ вмешаться в выборы в Украине

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Палате представителей Конгресса США представлена резолюция, которая осуждает попытки РФ вмешаться в выборы в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Вашингтоне.

"Двухпартийная группа конгрессменов, членов Конгрессового украинского кокуса во главе с конгрессменом от штата Пенсильвания Бренданом Бойлом внесла на рассмотрение Палаты представителей резолюцию, выражающую твердую поддержку права украинского народа свободно выбирать свое руководство и определять собственное будущее", - указали в посольстве.

В документе выражается поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины и решительно осуждаются "попытки власти РФ и ее агентов вмешаться в выборы в Украине, в частности, путем осуществления вредоносных киберопераций и пытаясь повлиять на общественное мнение через контролируемые Кремлем масс-медиа и социальные сети", добавили в диппредставительстве.

"Конгрессмены призывают правительство США предоставить украинскому правительству помощь в усилиях по защите избирательной системы страны от кибер- и других видов угроз", - отметили в посольстве.

Напомним, Украина и США обсудили противодействие российскому вмешательству в выборы.