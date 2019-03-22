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Павел Гриб объявил голодовку – СМИ

Павел Гриб объявил голодовку – СМИ

Павел Гриб

КИЕВ. 22 марта. УНН. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 22 марта озвучил приговор в деле украинского политзаключенного Павла Гриба. После этого Гриб объявил голодовку, передаtт УНН со ссылкой на "Радыё Свабода".

Как пишет издание, накануне, во время дебатов сторон, обвинение попросило для Гриба 6 лет заключения

Суд согласился с аргументами прокурора и назначил именно этот срок: 6 лет колонии общего режима. Сразу после объявления в знак несогласия с приговором Павел Гриб объявил голодовку.

Как сообщал УНН, защита обжалует приговор Павлу в России, а также будет подавать иск по применению к украинскому политзаключенного мер физического воздействия следователями в ЕСПЧ.

Источник: УНН
Теги: голодовка, политзаключенные, приговор, Павел Гриб
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