МИД Украины выразил протест и требует отменить приговор Грибу

КИЕВ. 22 марта. УНН. Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением суда Российской Федерации об осуждении Павла Гриба до 6 лет лишения свободы в колонии и требует немедленно отменить незаконный приговор. Об этом говорится в заявлении МИД относительно решения Северо-Кавказского окружного военного суда Российской Федерации по делу незаконно осужденного украинского политзаключенного, передает УНН.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с неправомерным решением Северо-Кавказского окружного военного суда Российской Федерации от 22 марта 2019 года об осуждении гражданина Украины Павла Гриба до 6 лет лишения свободы по сфабрикованным обвинениям в принуждении к террористическим действиям", - говорится в заявлении.

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В МИД подчеркивают, что российская сторона грубо нарушила нормы и принципы международного права - от похищения 24 августа 2017 Гриба в белорусском городе Гомель, непредоставление длительное время информации о месте его пребывания, незаконного содержания под стражей в Краснодаре и Ростове-на-Дону, ограничений в оказании неотложной медицинской помощи - и к неправомерному приговору.

Кроме того, дипломаты напомнили, что показания Павла, предоставленные в ходе судебного разбирательства, по сфальсифицированным обвинениям, угроз, физического воздействия и психологического насилия со стороны российских силовых структур были отклонены судом.

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В Министерстве считают, что соответствующим судебным решением российская сторона грубо нарушает права человека - в том числе право на справедливый суд и право на жизнь.

"Требуем немедленно отменить незаконный приговор по делу Павла Гриба, обеспечить постоянный медицинское сопровождение, обеспечить его освобождение и беспрепятственное возвращение в Украину. Призываем международное сообщество усилить давление на государство-агрессора Российскую Федерацию с целью прекращения грубых нарушений прав человека и освобождения незаконно осужденного гражданина Украины П.Гриба", - отметили в дипведомстве.

Напомним, 22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным "в призывах к терроризму и склонение к теракту украинского политзаключенного Павла Гриба, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

После этого Павел объявил голодовку.

Как сообщал УНН, отец Павла заявил, что защита обжалует приговор украинскому политзаключенному в России, а также подаст в суд по применению к украинскому политзаключенного мер физического воздействия следователями в ЕСПЧ.