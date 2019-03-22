Регистрация | Вход |
USD: 27,26 0,0884  EUR: 31,04 0,1904 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
пятница, 22 марта 2019 12:43
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В Украине в течение первых месяцев 2019-го зарегистрировано почти 3 тыс. квартирных краж
В Украине в течение первых месяцев 2019-го зарегистрировано почти 3 тыс. квартирных краж
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3045
Версия для печати

К ПЦУ перешли около 490 приходов

К ПЦУ перешли около 490 приходов

КИЕВ. 22 марта. УНН. По состоянию на сегодняшний день к Православной церкви Украины перешло 488 приходских храмов и два кафедральные соборы УПЦ МП. Об этом свидетельствуют данные с карты переходов к ПЦУ с УПЦ МП, передает УНН.

По данным карты, за эту неделю в ПЦУ перешли 4 прихода Храм Рождества Христова с. Большой Курень и Свято-Успенская церковь с. Перевалы в Волынской области; Церковь Святой Анны с. Варовцы в Хмельницкой области и Св.-Рождество-Богородичная церковь с. Романовка в Житомирской области.

Напомним, на прошлой неделе количество приходов, которые перешли к ПЦУ, составляла 450.

Как сообщал УНН, закон об урегулировании перехода приходов УПЦ МП к ПЦУ вступил силу 31 января.

Религиозная община или организация имеет возможность реализовывать право на изменение юрисдикции.

Добавим, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальной поместной Православной церкви Украины и утвержден устав новой церкви. Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной ПЦУ митрополита Епифания.

5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем. А уже на следующий день, 6 января, после вручения в Стамбуле Томос доставили в Украину, впоследствии его вернули в Стамбул для подписи членами Синода на Фанаре и снова вернули в Украину.

Источник: УНН
Теги: Украина, Автокефалия, Томос, ПЦУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.