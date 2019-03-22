Госкомтелерадио применило санкции к 9 российских издательств

КИЕВ. 22 марта. УНН. Согласно решению СНБО, о применении антиукраинских санкций, Госкомтелерадио применило экономические санкции и другие ограничительные санкции к 9 российских издательств и трех интернет-порталов, которые распространяли пропагандистскую продукцию антиукраинского содержания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.

"Госкомтелерадио в течение последних лет осуществляет постоянный мониторинг сферы книгораспространения с целью выявления печатной продукции антиукраинского содержания. По результатам мониторинга составлено Перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека. По состоянию на 20 марта в Перечень внесены 208 изданий, выпущенных 35 российскими издательствами", - говорится в сообщении.

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По данным Госкомтелерадио, самыми активными производителями пропагандистской антиукраинской издательской продукции оказались российские издательства ООО "ТД Алгоритм" (ООО "ТД Алгоритм"), ЗАО "Книжный мир" (ЗАО "Книжный мир"), ООО "Издательство" Эксмо "(ООО" Издательство " Эксмо "), ООО" Издательство "Вече" (ООО "Вече"), ООО "Издательство Центрполиграф" (ООО "Издательство Центрполиграф"), ООО "Издательство Яуза" (ООО "Издательство Яуза"), ООО "Издательство АСТ" (ООО "Издательство АСТ"), ООО "Издательский дом" Питер "(ООО" Издатель ский дом "Питер"), ООО "Яуза-пресс" (ООО "Яуза-пресс").

Санкции введены сроком на три года.

Также в санкционных списков попали три юридических лица, которые в силу своих интернет-порталов распространяют антиукраинскую пропаганду ООО "Лабиринт.Ру" (ООО "Лабиринт.Ру"), ООО "ЛитРес" (ООО "ЛитРес") и ООО "Рексофт" ( ООО "Рексофт"), который является владельцем ресурса "Озон.ру". Отныне, интернет-провайдерам запрещено предоставлять услуги по доступу пользователей Интернета к этим ресурсам.

Напомним, 21 марта, вступил в силу указ президента № 82/2019 о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Соответствующий Указ опубликован в парламентской газете "Голос Украины".