В США обеспокоены состоянием здоровья журналиста Мемедеминова

КИЕВ. 22 марта. УНН. В посольстве США в Киеве заявили, что обеспокоены состоянием здоровья крымскотатарского журналиста Наримана Мемедеминова, который находится под арестом в оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на публикацию посольства США в Украине в Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены относительно здоровья крымскотатарского журналиста Наримана Мемедеминова, который был несправедливо задержан год назад. Россия должна немедленно освободить всех украинских политзаключенных", - написали в публикации.

Как сообщал УНН, крымскому гражданском журналисту и блогеру Нариману Мемедеминову не провели запланированную на 14 марта 2019 операцию, которая должна была состояться в связи с ухудшением здоровья.



Напомним, оккупационная власть Крыма задержала Мемедеминова в марте 2018 года. В июне того же года Мемедеминова поместили в психиатрическую больницу.

14 марта стало известно, что оккупационный суд Крыма продлил арест блогеру Нариману Мемедеминову до 16 мая 2019 года.