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Боевики за сутки 22 раза не дали допуск патрулям миссии ОБСЕ

Боевики за сутки 22 раза не дали допуск патрулям миссии ОБСЕ

КИЕВ. 22 марта. УНН. За последние сутки боевики 22 раза не дали допуск к оккупированным территориям наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом заявил представитель Украины в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук во время совместного брифинга с первым заместителем председателя Верховной Рады, представителем Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ириной Геращенко, передает корреспондент УНН.

"Согласно мандату СММ ОБСЕ, патрули СММ имеют доступ ко всей территории Украины в ее международно признанных границах, то есть и в Крым. От Закарпатья до российско-украинской границы и до Крыма. Так в мандате СММ ОБСЕ записано. И есть такой параметр оценки сторон - недопуск патрулей СММ ОБСЕ. По состоянию на последние сутки один недопуск - с нашей территории, и 22 недопуска (со стороны боевиков - ред.) патрулей СММ ОБСЕ туда, куда они считают, им необходимо попасть", - заявил Марчук.

Он также рассказал, что еще в 2014 году был подписан документ, которым предусматривалось создание зоны, свободной от тяжелых вооружений, которая начинается от берега Азовского моря и тянется на север около 100 км.

"До сегодняшнего дня ни разу не было допуска патрулей СММ ОБСЕ на эту гигантскую территорию, которая должна быть свободной от тяжелого вооружения", - отметил представитель Украины в ТКГ.

Напомним, по данным Марчука, за время "перемирия" с 8 марта на Донбассе погибли пять военнослужащих Объединенных cил.

Источник: УНН
Теги: ОБСЕ, Донбасс, Марчук, контактная группа, СММ, ООС
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