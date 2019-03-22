Боевики за сутки 22 раза не дали допуск патрулям миссии ОБСЕ

КИЕВ. 22 марта. УНН. За последние сутки боевики 22 раза не дали допуск к оккупированным территориям наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом заявил представитель Украины в трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук во время совместного брифинга с первым заместителем председателя Верховной Рады, представителем Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ириной Геращенко, передает корреспондент УНН.

"Согласно мандату СММ ОБСЕ, патрули СММ имеют доступ ко всей территории Украины в ее международно признанных границах, то есть и в Крым. От Закарпатья до российско-украинской границы и до Крыма. Так в мандате СММ ОБСЕ записано. И есть такой параметр оценки сторон - недопуск патрулей СММ ОБСЕ. По состоянию на последние сутки один недопуск - с нашей территории, и 22 недопуска (со стороны боевиков - ред.) патрулей СММ ОБСЕ туда, куда они считают, им необходимо попасть", - заявил Марчук.

Он также рассказал, что еще в 2014 году был подписан документ, которым предусматривалось создание зоны, свободной от тяжелых вооружений, которая начинается от берега Азовского моря и тянется на север около 100 км.

"До сегодняшнего дня ни разу не было допуска патрулей СММ ОБСЕ на эту гигантскую территорию, которая должна быть свободной от тяжелого вооружения", - отметил представитель Украины в ТКГ.

Напомним, по данным Марчука, за время "перемирия" с 8 марта на Донбассе погибли пять военнослужащих Объединенных cил.