С начала предвыборной кампании полиции Киева сообщили о 200 возможных нарушениях избирательного права

КИЕВ. 22 марта. УНН. С начала предвыборной кампании в полицию Киевской области поступило 200 сообщений о возможном нарушении избирательного права, 160 из них не нашли объективного подтверждения. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Киевской области, передает УНН.

Сообщается, что за прошедшие сутки полиция области зарегистрировала 12 обращений от граждан о нарушениях избирательного права, 10 фактов не подтвердились.

Так, по спецлинии "102" позвонил 35-летний мужчина и сообщил, что в г. Васильков возник конфликт с сотрудниками одной из школ, где расположен избирательный участок. По словам заявителя, он не местный и хотел записаться, чтобы проголосовать на выборах. По приезду правоохранителей инцидент был исчерпан - гражданину предоставили разъяснения, как проголосовать.

Подобное обращение поступило и от жителя Киево-Святошинского района. На избирательном участке в селе Крюковщина мужчина намеревался лично проверить списки избирателей, но ему отказали.

В полиции отметили, что в настоящее время продолжается досудебное расследование по трем уголовным производствам, открытым по факту нарушения избирательного права.

Также составлено 22 административных протокола по ст. ст. 152, 173, 183, по ч. 2 ст. 212-13 и по ч.2 ст. 212-14 Кодекса Украины об административном правонарушении, материалы которых направлены в суд для принятия решения.

Напомним, с начала избирательной кампании в Национальную полицию Украины поступило около 500 сообщений о подкупе избирателей.