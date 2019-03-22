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Сегодня парламентарии рассмотрели всего три поправки к языковому закону

Сегодня парламентарии рассмотрели всего три поправки к языковому закону

КИЕВ. 22 марта. УНН. Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрела всего три поправки к законопроекту № 5670-Д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. О рассмотрении остальных поправок на следующем пленарном заседании анонсировала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.

"Хочу напомнить, что на следующей пленарной вторника мы начнем нашу работу с поправки 1221", - сообщила Ирина Геращенко.

К слову, во время утреннего заседания ВРУ парламентарии начали с 1218-го по 2082 правок.

Следующее пленарное заседание состоится 9 апреля в 10:00.

Напомним, на вчерашнем заседании парламентарии рассмотрели 393 поправки к законопроекту.

Стоит отметить, что на прошлой неделе в парламенте предложили рассмотреть все поправки к языковому закону без перерыва в течение двух суток - начиная с утра вторника, 19 марта, и заканчивая финальным голосованием в четверг, чтобы не оставлять этот закон на период после выборов.

Как сообщал УНН, спикер парламента Андрей Парубий заявил, что некоторые народные депутаты намеренно затягивают процесс рассмотрения поправок к законопроекту об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Источник: УНН
Теги: ВР, закон, язык
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