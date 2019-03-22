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Рыбалка и Линько от РПЛ не поддержали работу ВСК о гибели Гандзюк

Рыбалка и Линько от РПЛ не поддержали работу ВСК о гибели Гандзюк

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КИЕВ. 22 марта. УНН. В Верховной Раде 28 февраля состоялось поименное голосование за проект постановления о продлении работы временной следственной комиссии по расследованию убийства сотрудницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк и нападений на активистов, сообщает УНН.

За соответствующий проект постановления №10020 за основу и в целом проголосовало 290 народных депутатов.

"С целью дальнейшего расследования сведений по фактам нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов продолжить работу временной следственной комиссии на три месяца в соответствии с задачами, предусмотренными постановлением Верховной Рады от 6 ноября 2018 года № 2605-VIII", - говорится в постановлении.

Так, за документ отдали свои голоса 97 нардепов от БПП, 67 от "Народного фронта", 24 от "Оппозиционного блока", 18 и 5 от "Самопомочи" и "Видродження", 14 от РПЛ, 15 и 10 от "Батькивщины" и "Воли народа".

Несмотря на то, что проект решения поддержало 14 радикалов, 2 представителя фракции - Дмитрий Линько и Серий Рыбалка не голосовали за документ. Хотя оба в тот день присутствовали в Верховной Раде. Еще пять радикалов также не голосовали, но они физически не присутствовали на заседании.

Как писал УНН, в СБУ пока отказались детализировать подозрения в госизмене в отношении депутата Рыбалки.

Источник: УНН
Теги: ВР, убийство, голосование, ВСК ВР, Сергей Рыбалка, Екатерина Гандзюк
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