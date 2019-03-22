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В Сумской области по факту подделки документов связанных с избирательным законодательством открыто производство

В Сумской области по факту подделки документов связанных с избирательным законодательством открыто производство

КИЕВ. 22 марта. УНН. Доверенное лицо одного из кандидатов в президенты при проверке документов на представление членов участковых избирательных комиссий выявил факты подделки документов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Сумской области.

"Вчера в полицию обратилась доверенное лицо одного из кандидатов в Президенты Украины с заявлением об обнаруженном им факте подделки документов. Мужчина объяснил: из центрального штаба кандидата он получил поручение проверить факт подачи в окружную избирательную комиссию список граждан в члены избирательных комиссий от их кандидата. Прибыв на место, он потребовал пакет материалов с представлением для уточнения информации. И обнаружил среди других документов поддельные", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что по словам заявителя центральный штаб кандидата не предоставлял в данной окружной комиссии никаких аналогичных документов, и сам он ничего подобного не подписывал. По мнению заявителя, представление доверенного лица о включении указанных в списке граждан есть не что иное, как подделка документов.

Сейчас информацию по данному сообщению внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.1ст. 358 УК Украины (подделка документов) и проводят соответствующее досудебное расследование.

Напомним, избирательный бюллетень, изготовленный для голосования на выборах президента Украины 31 марта 2019 года, имеет 10 степеней защиты от подделки.

Источник: УНН
Теги: выборы, Украина, документы
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