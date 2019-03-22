"Гибкая позиция": Венгрия назвала условие снятия блокады Комиссии Украина-НАТО

КИЕВ. 22 марта. УНН. Венгрия прекратит блокаду всех встреч на политическом уровне между представителями Украины и НАТО, если Украина учтет рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании. Об этом сказал посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью изданию "Фокус", передает УНН.

"Венгрия поддерживает стремление Украины в НАТО, но сейчас блокирует проведение всех встреч на политическом уровне, во время которых могут решаться не только военные вопросы. При этом, наша позиция очень гибкая: если Украина учтет рекомендации Венецианской комиссии относительно закона об образовании, Венгрия прекратит блокаду", - сказал посол.

По его словам, обещания Киева сделать это слышали не только в Будапеште, но и в Вашингтоне и Брюсселе.

"Мы не формируем союз против Украины в мире и ЕС. Мы хотим, чтоб Украина решала вопросы на европейском уровне, а не пыталась уйти от прямого ответа, как это происходит. Но, по-видимому, Киеву легче сказать, что проблемы страны – результат происков Кремля, который вмешивается в ваши внутренние дела", - подчеркнул дипломат.

Напомним, после принятия в 2017 году в Украине закона об образовании, который определил украинский язык образовательного процесса, Венгрия начала блокировать заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров.

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер выразила солидарность с позицией Венгрии относительно принятия Украиной языковых поправок в закон об образовании.

В ответ на слова Гетемюллер, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ни одна страна Альянса не может использовать НАТО для того, чтобы решать двусторонние вопросы, и страны-члены НАТО солидарны с этим.