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В течение двух лет Минобороны отсудила 86,2 млн грн за имущество и земли

В течение двух лет Минобороны отсудила 86,2 млн грн за имущество и земли

КИЕВ. 22 марта. УНН. На основании решения судов на счета Минобороны в течение 2016-2018 годов поступили средства в размере 86,2 миллионов гривен. Об этом сообщил директор Юридического департамента Министерства обороны Украины Валерий Коваль во время брифинга, передает УНН со ссылкой на Управление коммуникаций и печати Министерства обороны Украины.

"На основании решений судов, вступивших в законную силу, на счета Министерства обороны Украины в течение 2016-2018 годов фактически поступили денежные средства в размере 86,2 млн грн", - отметил Коваль.

По его словам, в 2018 году в производстве судебных органов находились 5461 исков, стороной или третьим лицом в которых выступает Минобороны на сумму 4 млрд грн. В частности 2952 рассматривались в порядке административного судопроизводства, 1506 - в порядке гражданского, а 1003 - в порядке хозяйственного судопроизводства.

При этом, Коваль подчеркнул, что по итогам 2018 года отмечается положительная динамика в вопросах исполнения судебных решений, вынесенных в пользу Министерства обороны, в сфере его управления объектов недвижимого военного имущества и земельных участков.

Напомним, по данным Счетной палаты, ссылаясь на государственную тайну, Министерство обороны Украины избегает процедуры конкурентных закупок.

Источник: УНН
Теги: суд, Минобороны, деньги
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