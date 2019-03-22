ЦИК разрешила изготовить бюллетени для голосования на полярной станции Украины

КИЕВ. 22 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия предоставила разрешение участковой избирательной комиссии специального избирательного участка, образованного на полярной станции Украины, изготовить 35 избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Рассмотрев соответствующее представление, Комиссия предоставила разрешение участковой избирательной комиссии по выборам президента Украины специального избирательного участка № 801052 территориального избирательного округа № 223, образованной на полярной станции Украины, изготовить в виде исключения избирательные бюллетени по очередным выборам президента Украины для голосования в день выборов непосредственно этой комиссией в количестве 35 (тридцать пять) штук..." - говорится в сообщении.

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В Комиссии уточнили, что такое количество бюллетеней на 0,5 процента превышает количество избирателей, включенных в список избирателей на этом избирательном участке.

Как сообщал УНН, на станции "Академик Вернадский" будут голосовать за президента Украины 34 полярника.

Напомним, украинские военнослужащие, в день выборов президента Украины будут находиться на территории проведения операции Объединенных сил, смогут проголосовать в оборудованных палатках, то есть специальных избирательных участках.