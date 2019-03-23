Аслунд отозвал свое заявление о Луценко и Йованович

КИЕВ. 23 марта. УНН. Старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд, который 21 марта сказал, что не верит в заявление генпрокурора Украины Юрия Луценко о после США в Украине Мари Йованович, отозвал свои слова.Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

"Я отзываю свое заявление о Луценко", - написал Аслунд. Никаких подробностей он не сообщил.





Напомним, 20 марта генпрокурор Юрий Луценко в интервью Hill.TV заявил, что во время первой встречи с послом США Мари Йованович та якобы передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование. Кроме этого, Луценко пожаловался, что его ведомство не получило 4 миллиона долларов, которые США должны были выделить как поддержку. Фамилий "неприкосновенных" генеральный прокурор не назвал.