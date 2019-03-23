Порошенко увидел возможность не повышать цены на газ

КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Петр Порошенко прогнозирует возможность не повышать цену на газ, в связи с изменением оптовой цены на газовых рынках, передает УНН.

"Текущая ситуация на рынке дает возможность утверждать, сейчас появилась эта аргументация, будет возможность в мае цены на газ не повышать", - сказал Петр Порошенко.

Глава государства отметил, что пользуется соответствующей информации, обнародованной НАК "Нафтогаз" и Правительством.

"На сегодняшний день изменились оптовая цена на газовых рынках. Было соответствующее сообщение и украинского правительства, это сделал Премьер-министр Владимир Гройсман, и сообщение НАК "Нафтогаз", что ситуация позволяет не повышать тарифы. И я буду твердо стоять на позиции, что сегодняшняя ценовая ситуация, доходность НАК "Нафтогаз" и повышение эффективности - потому что мы меньше стали потреблять газа ... ", - сказал Петр Порошенко.



Как сообщал УНН, "Нафтогаз" предложил населению газ по цене, ниже установленной Кабмином.