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В порт Одессы зашел корабль НАТО

В порт Одессы зашел корабль НАТО

КИЕВ. 23 марта. УНН. Сегодня утром в Одесский морской торговый порт зашел корабль НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на многочисленные посты в социальных сетях. 

Натовским кораблем оказался  французский тральщик M653 Capricorne. 

Напомним, в Одессу будут регулярно заходить корабли ВМС США. Об этом заявил помощник госсекретаря США Джордж Кент во время брифинга после Первой Международной конференции "Одесские дебаты. Объединение Украины, Черноморского региона и трансатлантических партнеров" в Одессе

Напомним, 27 февраля ракетный эсминец ВМС США Donald Cook, вошедший на прошлой неделе в Черное море для участия в учениях с Украиной и другими союзниками, покинул порт Одессы.

Источник: УНН
Теги: НАТО, Одесса и Одесская область, корабль
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