Регистрация | Вход |
USD: 27,26 0,0000  EUR: 31,04 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
суббота, 23 марта 2019 17:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ГПУ поступили дополнительные ходатайства о проведении следственных экспериментов на Институтской
В ГПУ поступили дополнительные ходатайства о проведении следственных экспериментов на Институтской
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
10260
Версия для печати

Польша заявила, что благодаря ей принято заявление ЕС об агрессии России против Украины

Польша заявила, что благодаря ей принято заявление ЕС об агрессии России против Украины

КИЕВ. 23 марта. УНН. Заявление о российской агрессии против Украины принято на саммите Европейского Союза в Брюсселе, благодаря инициативе Польши. Сообщил об этом глава польского правительства Матеуш Моравецький, передает УНН со ссылкой на Радио Польша.

"Прежде всего на основе нашего текста принято заявление, касающееся российской агрессии в Крыму. Также последние события в Азовском море, в Керченском проливе здесь соответственно показано и осуждено. Мы стараемся осознавать на форуме Европейского Союза, что это важная проблема и как важно, чтобы мы выступали единогласно", - сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецький.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минобороны Канады в годовщину аннексии Крыма: мы вместе с Украиной против российской агрессии

В выводах с саммита, который состоялся на днях (21-22 марта) в Брюсселе, записано, в частности: "Пять лет после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией, Европейский Союз остается решительным в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины". Европейские лидеры отметили, что они не признают аннексию Крыма и в дальнейшем осуждают действия, которые являются нарушением международного права и представляют угрозу международной безопасности.

Как сообщал УНН, веб-сайт об агрессии России в Украине теперь доступен на русском языке.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, Крым, Украина, Польша
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.