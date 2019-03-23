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ПЦУ ввела в храмах молитву о президентских выборах

ПЦУ ввела в храмах молитву о президентских выборах

КИЕВ. 23 марта. УНН. Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний предоставил благословение течение последующего времени до завершения избирательного процесса во всех храмах Поместной Украинской Православной церкви подносить молитвенные просьбы о справедливых выборах Главы украинского государства, за мир и единство в Украине. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ПЦУ.

"В связи с особой ответственностью, которая во время выборов президента Украины возлагается на наш народ, учитывая необходимость защитить государственность Украины, единство, общественный мир перед лицом внешней агрессии и внутренних противостояний, в течение последующего времени до завершения голосования за избрание главы государства благословляется за богослужениями в храмах Поместной украинской Православной церкви на литургиях после заамвонной молитвы или во время молебна произносить следующую молитву ... ", - сообщили в ПЦУ.

С текстом молитвы можно ознакомиться по ссылке .

Как сообщал УНН, в ПЦУ перешли около 490 приходов .

Источник: УНН
Теги: выборы, церковь, ПЦУ
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