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В Киеве и Одессе митингующие требовали освободить Павла Гриба

В Киеве и Одессе митингующие требовали освободить Павла Гриба

Павел Гриб

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Киеве и Одессе прошли митинги с требованием освободить украинского политзаключенного Павла Гриба, осужденного в РФ до 6 лет колонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Радио.Свобода".

Так, возле посольства РФ России в Киеве митингующие требовали освободить Павла Гриба и других украинский, находящихся в тюрьмах в России по политическим мотивам или содержатся "ЛНР" и "ДНР" на Донбассе.

Кроме того, митингующие призвали граждан Украины воздержаться от поездок в РФ. К участникам акции никто не вышел.

Аналогичная акция прошла и в Одессе. На нее собралось около 10 участников, пишет издание.

Напомним, 22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным "в призывах к терроризму и склонении к теракту" украинского политзаключенного Павла Гриба, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

После этого Павел объявил голодовку.

Европейский Союз, Польша, США призвали немедленно освободить Павла Гриба.

Источник: УНН
Теги: Россия, Киев, митинг, Одесса и Одесская область, Украина, освобождение, Павел Гриб
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