Копию Томоса доставят на полярную станцию "Академик Вернадский"

КИЕВ. 24 марта. УНН. Копию Томоса об автокефалии Православной церкви Украины повезут на станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра.

"25 марта в 10:00 в Михайловском Златоверхом соборе владыка Православной церкви Украины Епифаний проведет молебен на счастливое путешествие 12-ти украинских полярников и на хорошее начало их работы в Антарктиде. Владыка вручит участникам экспедиции копию Томоса, которая будет храниться на станции "Академик Вернадский", в часовне святого равноапостольного князя Владимира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что часовня на станции была возведена еще в 2011 году. Тогда ее поручили возвести УПЦ Московского патриархата, однако сейчас Епифания решили попросить перевести ее к ПЦУ.

"Учитывая то, что те участники антарктических экспедиций, которые являются верующими, духовно привержены идее единой поместной Украинской церкви, было решено просить владыку ПЦУ Епифания о переводе часовни в лоно Православной церкви Украины. Голосование за это решение состоится во время ротации украинской антарктической экспедиции, когда на станции "Академик Вернадский" будут присутствовать сразу участники 23-й и 24-й УАЭ (украинской антарктической экспедиции - ред.), а также сезонный отряд ученых", - пояснили в научном центре.

Отмечается, что участники 24-й УАЭ отправляются из Киева 26 марта.

Как сообщал УНН, 5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем.