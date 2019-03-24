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Копию Томоса доставят на полярную станцию "Академик Вернадский"

Копию Томоса доставят на полярную станцию "Академик Вернадский"

КИЕВ. 24 марта. УНН. Копию Томоса об автокефалии Православной церкви Украины повезут на станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национального антарктического научного центра.

"25 марта в 10:00 в Михайловском Златоверхом соборе владыка Православной церкви Украины Епифаний проведет молебен на счастливое путешествие 12-ти украинских полярников и на хорошее начало их работы в Антарктиде. Владыка вручит участникам экспедиции копию Томоса, которая будет храниться на станции "Академик Вернадский", в часовне святого равноапостольного князя Владимира", - говорится в сообщении.

Отмечается, что часовня на станции была возведена еще в 2011 году. Тогда ее поручили возвести УПЦ Московского патриархата, однако сейчас Епифания решили попросить перевести ее к ПЦУ.

"Учитывая то, что те участники антарктических экспедиций, которые являются верующими, духовно привержены идее единой поместной Украинской церкви, было решено просить владыку ПЦУ Епифания о переводе часовни в лоно Православной церкви Украины. Голосование за это решение состоится во время ротации украинской антарктической экспедиции, когда на станции "Академик Вернадский" будут присутствовать сразу участники 23-й и 24-й УАЭ (украинской антарктической экспедиции - ред.), а также сезонный отряд ученых", - пояснили в научном центре.

Отмечается, что участники 24-й УАЭ отправляются из Киева 26 марта.

Как сообщал УНН, 5 января состоялась процедура подписания Томоса об автокефалии ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем.

Источник: УНН
Теги: Антарктида, Томос
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