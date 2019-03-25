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День молитвы и поста из-за выборов президента состоится 30 марта

День молитвы и поста из-за выборов президента состоится 30 марта

КИЕВ. 25 марта. УНН. Суббота, 30 марта, объявлена национальным днем молитвы и поста в намерении выборов Президента Украины. Об этом сообщил председатель Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций епископ Виталий Кривицкий, передает УНН со ссылкой на Католический медиа-центр.

"По инициативе Всеукраинского совета Церквей и религиозных организаций и при поддержке Президента Украины 30 марта 2019 года объявлено днем молитвы и поста в намерениях честных и мирных президентских выборов", - цитирует медиа-центр слова председателя ВСЦиРО епископа Виталия Кривицкого.

Как отмечается, президентские выборы - очень важное событие. "Пусть пост и молитва каждого гражданина Украины приведут к выбору на пост Президента человека, который этого достоин", - добавили в медиа-центре.

Напомним, глава ПЦУ Епифаний дал благословение до завершения избирательного процесса во всех храмах Поместной Украинской православной церкви подносить молитвенные просьбы о справедливых выборах Главы Украинского государства, за мир и единство в Украине.

Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Источник: УНН
Теги: выборы, церковь, пост
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