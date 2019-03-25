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Чубаров: 75 женщин просят помочь вернуться в Украину из Сирии

Чубаров: 75 женщин просят помочь вернуться в Украину из Сирии

Рефат Чубаров

КИЕВ. 25 марта. УНН. На адрес Меджлиса крымскотатарского народа и на адрес Рефата Чубарова, поступают обращения женщин - граждан Украины разных национальностей, которые оказались вместе с малолетними детьми на территории Сирии, с просьбами помочь им вернуться в Украину. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров, передает УНН.

"В последнее время в адрес Меджлиса крымскотатарского народа и в мой адрес, как народного депутата Украины, стали поступать обращения женщин - граждан Украины разных национальностей, которые, в силу разных жизненных обстоятельств, оказались вместе с малолетними детьми на территории Сирии, с просьбами помочь им вернуться в Украину", - написал он.

Он добавил, что на сегодня в Меджлисе крымскотатарского народа известно о 75 человек (21 женщина, 54 малолетних детей), находящихся в тяжелых условиях на территориях с разрушенной инфраструктурой.

Меджлис крымскотатарского народа взаимодействует с Министерством иностранных дел Украины с целью оказания помощи гражданам Украины, которые оказались в затруднительном положении за пределами своей страны.

"Поскольку на территории Сирийской Арабской Республики в настоящее время отсутствуют дипломатические учреждения Украины, просим лиц, обладающих конкретными сведениями о случаях пребывания в Сирии граждан Украины, которые ищут защиты у собственного государства и не имеют возможности связаться с нами, информировать по адресу: Chubarov. [email protected]", - добавил Чубаров.

Напомним, в течение 8 лет войны в Сирии погибло более 370 тыс. человек, из которых почти треть - мирные жители.

Источник: УНН
Теги: Украина, Меджлис, Сирия, Рефат Чубаров
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