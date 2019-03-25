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В Украину не пустили итальянского журналиста

В Украину не пустили итальянского журналиста

КИЕВ. 25 марта. УНН. Украина не пустила итальянского журналиста государственного телевидения RAI Марку Иннаро, работающего в России, для освещения выборов президента страны. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России, почетный консул Италии в Липецке Витторио Торрембини, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“Он (Иннаро — ред.) улетел из Москвы в Киев через Минск с целью освещать президентские выборы на Украине. У него были запланированы разные интервью с представителями политических, религиозных кругов. Он прилетел вместе с российским оператором. В аэропорту Борисполь его задержали на четыре часа минувшей ночью, потом отправили вместе с оператором обратно в Минск и дали ему акт, где сказано, что он является угрозой для безопасности Украины — акт на украинском, без перевода, без адвоката”, — сказал Торрембини.

Он добавил, что у итальянского журналиста были “все необходимые аккредитации” для работы на Украине.

“Он довольно сдержанный и корректный человек, никаких эксцессов против Украины. Ситуация с Иннаро говорит о том, какая сейчас ситуация в этой стране”, — добавил Торрембини.

Напомним, украинские пограничники не пропустили через границу одного аккредитованного на выборы президента журналиста — гражданина Российской Федерации, который представлял одну из канадских телекомпаний.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, журналисты, Италия
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