Павел Гриб требует немедленной операции из-за риска внутреннего кровотечения - отец

КИЕВ. 25 марта. УНН. Незаконно осужденный Павел Гриб требует неотложной операции, иначе есть риск возникновения внутреннего кровотечения, которое может привести к смерти парня. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал отец политзаключенного Игорь Гриб, передает УНН.

"Для Павла не существенно, год или два. Если он останется там сейчас и ему не сделают операцию - он умрет. Цинизм всей ситуации в том, что к российской стороне донесли суть ситуации с болезнью - смертельная опасность. Что Павлу нужна операция - донесли. Сейчас есть риск возникновения внутреннего кровотечения, которое может привести к смерти Павла ", - отметил отец Павла.



Он отметил, что у Павла с детства врожденная неизлечимая болезнь синдром портальной гипертензии. И через нее парень нуждается в постоянной медикаментозной поддержке, диете и соответствующих условиях проживания, а самое главное операции, которую должны сделать в 2017 году перед похищением из Беларуси.



По словам отца, Павел и объявил голодовку, чтобы его обеспечили хотя бы минимальной медицинской помощью.



Напомним, 22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным "в призывах к терроризму и склонению к теракту" украинского политзаключенного Павла Гриба, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.



После этого Павел объявил голодовку.



Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что Грибу необходима срочная операция.



Европейский Союз, Польша, США призвали немедленно освободить Павла Гриба.