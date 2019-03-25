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Суд в Москве рассмотрит апелляции на продление ареста четырем военнопленным морякам

Суд в Москве рассмотрит апелляции на продление ареста четырем военнопленным морякам

КИЕВ. 24 марта. УНН. В эту среду Московский горсуд рассмотрит апелляционные жалобы на постановление о продлении срока содержания под стражей четырех военнопленных украинских моряков. Об этом сообщил один из членов из команды адвокатов захваченных россиянами украинских моряков Олег Елисеев в Facebook, передает УНН.

"27.03.2019 в 11:00 в зале 327 Московского городского суда состоится судебное заседание по рассмотрению апелляционных жалоб на постановление о продлении срока содержания под стражей военнопленных Владислава Костышина, Виктора Беспальченко, Владимира Лисового и Владимира Варимеза", - написал защитник.

Как сообщал УНН, российское следствие назначило психиатрическую экспертизу всем военнопленным украинским морякам.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ России обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполя в Азовском море. 24 украинских моряков арестовали в оккупированном Крыму, позже их перевели в Москву, где арест продлили до конца апреля.

Источник: УНН
Теги: Украина, моряки, военнопленные, аресты, апелляция
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