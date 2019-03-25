Опрос: вступление в ЕС поддерживает 49% украинцев, за НАТО - 44,2%

КИЕВ. 25 марта. УНН. Согласно результатам опроса, вступление в Евросоюз в Украине поддерживает 49% респондентов, за вступление в НАТО проголосовали бы на референдуме 44,2% украинцев. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, передает УНН со ссылкой на сайт Киевского международного института социологии.

"На вопрос "Каким интеграционным направлением должна идти Украина?" ответы респондентов распределились следующим образом: вступление в Европейский Союз - 49%; вступление в Таможенный союз - 12,9%; неприсоединение ни к одному из союзов - 27,3%; трудно сказать/отказ отвечать - 10,9%", - отметили авторы исследования.

Кроме того, в КМИС сообщили, что в случае проведения референдума относительно вступления в НАТО 44,2% жителей Украины проголосовали бы "за", 30,3% проголосовали бы "против", а 8,5% воздержались бы и не принимали бы участия в голосовании. Еще 17% респондентов не определились или отказались отвечать на вопросы. Таким образом, 59,3% украинцев, которые приняли бы участие в референдуме, проголосовали бы "за" вступление в НАТО.

Соответствующие данные были получены в ходе всеукраинского опроса общественного мнения с 14 по 22 марта 2019 года КМИСа, проведенного методом личного интервью 2004 респондентов, проживающих в 126 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до 2023 года Украина готова будет подать заявку на вступление в ЕС и в НАТО.