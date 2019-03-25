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НАПК проверило декларации главы Госрезерва, судей и двух нардепов

НАПК проверило декларации главы Госрезерва, судей и двух нардепов

КИЕВ. 25 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило 21 результат полных проверок деклараций, в том числе народных депутатов Ивана Балоги, Евгения Бакулина, ряда судей, председателя Государственного агентства резерва Украины, чиновников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"На заседании НАПК приняло решение о завершении 21-й полной проверки деклараций за 2015-2017 годы, среди которых поданные председателем Госрезерва, народными депутатами, судьями", - говорится в сообщении.

Как отмечается, проверки по 7-ми декларантам, чьи декларации проверены, были начаты на основании отбора Системой логического и арифметического контроля (ЛАК). Соответственно, Национальное агентство уже завершило первые 16 проверок, проведенные с помощью ЛАК, указали в НАПК.

"По результатам проверок, которые начались на основании сообщений от разоблачителей коррупции, общественных организаций и правоохранительных органов, приведенные в этих сообщениях факты относительно 3-х человек подтвердились, в отношении 1-го лица - подтвердились частично и в отношении 3-х лиц не подтвердились", - отметили в Агентстве.

Так, НАПК приняло решение о результатах полных проверок деклараций, поданных:

  • народным депутатом Иваном Балогой, за 2017 год.
  • народным депутатом Евгением Бакулиным, за 2015 год.
  • председателем Госрезерва Вадимом Мосийчуком, за 2015 год (исправленная), а также за 2016 и 2017 годы.
  • председателем Апелляционного суда города Киева Ярославом Головачевым, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  • судьей Кассационного уголовного суда Верховного Суда Владимиром Королем, за 2017 год.
  • судьей Апелляционного суда Донецкой области Борисом Половинкиным, за 2015 и 2016 годы.
  • судьей Васильковского горрайонного суда Киевской области Ириной Бондарь, за 2017 год.
  • судьей Александровского районного суда Донецкой области Алиной Шинкаренко, за 2017 год.
  • судьей Знаменского горрайонного суда Кировоградской области Оксаной Савельевой, за 2016 год.
  • государственным секретарем Министерства экологии и природных ресурсов Украины Геннадием Дмитренко, за 2016 год.
  • головой Новомиргородской районной государственной администрации Кировоградской области Александром Сенченко, за 2015, 2016 и 2017 годы.
  • директором департамента капитального строительства Донецкой ОГА Юрием Винокуровым, за 2016 год.
  • начальником Главного межрегионального управления оперативного обеспечения зоны проведения АТО (г. Киев, г. Краматорск, г. Славянск) Александром Власовым, за 2015 год.
  • первым заместителем начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Сергеем Вязмикиним, за 2017 год.

"Кроме этого, во время заседания приняты решения о продлении срока полных проверок деклараций в отношении 137-ми человек на дополнительные 30 дней. Максимальный срок проверки деклараций составляет 90 календарных дней", - добавили в НАПК.

Напомним, НАПК начало проверку еще 100 деклараций ТОП-чиновников.

Источник: УНН
Теги: декларация, проверки, НАПК, нардепы
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