НАПК проверило декларации главы Госрезерва, судей и двух нардепов
КИЕВ. 25 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило 21 результат полных проверок деклараций, в том числе народных депутатов Ивана Балоги, Евгения Бакулина, ряда судей, председателя Государственного агентства резерва Украины, чиновников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАПК.
"На заседании НАПК приняло решение о завершении 21-й полной проверки деклараций за 2015-2017 годы, среди которых поданные председателем Госрезерва, народными депутатами, судьями", - говорится в сообщении.
Как отмечается, проверки по 7-ми декларантам, чьи декларации проверены, были начаты на основании отбора Системой логического и арифметического контроля (ЛАК). Соответственно, Национальное агентство уже завершило первые 16 проверок, проведенные с помощью ЛАК, указали в НАПК.
"По результатам проверок, которые начались на основании сообщений от разоблачителей коррупции, общественных организаций и правоохранительных органов, приведенные в этих сообщениях факты относительно 3-х человек подтвердились, в отношении 1-го лица - подтвердились частично и в отношении 3-х лиц не подтвердились", - отметили в Агентстве.
Так, НАПК приняло решение о результатах полных проверок деклараций, поданных:
- народным депутатом Иваном Балогой, за 2017 год.
- народным депутатом Евгением Бакулиным, за 2015 год.
- председателем Госрезерва Вадимом Мосийчуком, за 2015 год (исправленная), а также за 2016 и 2017 годы.
- председателем Апелляционного суда города Киева Ярославом Головачевым, за 2015, 2016 и 2017 годы.
- судьей Кассационного уголовного суда Верховного Суда Владимиром Королем, за 2017 год.
- судьей Апелляционного суда Донецкой области Борисом Половинкиным, за 2015 и 2016 годы.
- судьей Васильковского горрайонного суда Киевской области Ириной Бондарь, за 2017 год.
- судьей Александровского районного суда Донецкой области Алиной Шинкаренко, за 2017 год.
- судьей Знаменского горрайонного суда Кировоградской области Оксаной Савельевой, за 2016 год.
- государственным секретарем Министерства экологии и природных ресурсов Украины Геннадием Дмитренко, за 2016 год.
- головой Новомиргородской районной государственной администрации Кировоградской области Александром Сенченко, за 2015, 2016 и 2017 годы.
- директором департамента капитального строительства Донецкой ОГА Юрием Винокуровым, за 2016 год.
- начальником Главного межрегионального управления оперативного обеспечения зоны проведения АТО (г. Киев, г. Краматорск, г. Славянск) Александром Власовым, за 2015 год.
- первым заместителем начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Сергеем Вязмикиним, за 2017 год.
"Кроме этого, во время заседания приняты решения о продлении срока полных проверок деклараций в отношении 137-ми человек на дополнительные 30 дней. Максимальный срок проверки деклараций составляет 90 календарных дней", - добавили в НАПК.
Напомним, НАПК начало проверку еще 100 деклараций ТОП-чиновников.