Люксембург планирует предоставить Украине финансовую помощь в полмиллиона евро

КИЕВ. 25 марта. УНН. Люксембург предоставит Украине финансовую помощь в размере 500 тыс. евро на гуманитарные нужды. Об этом заявил во время брифинга в Киеве министр иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн, передает корреспондент УНН.

"Уже прозвучала цифра в 2,5 млн евро - это то, что мы уже предоставили Украине. Сейчас готовится новая помощь в размере 500 тыс евро. Эта помощь предоставляется через UNICEF и МККК Люксембурга", - заявил министр.

По словам дипломата, эта помощь будет сосредоточена на гуманитарных потребностях - образовании, защите детей, жилье и медицинском обеспечении для тех, кто оказался в трудных социальных обстоятельствах.

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"Мы также предоставили миллион евро через различные трастовые фонды НАТО", - добавил он.

Как сообщал УНН, Украина и Люксембург подписали конвенцию об избежании двойного налогообложения.

Напомним, Президент Петр Порошенко подписал закон для стимулирования экономических отношений Украины и Люксембурга.