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СБУ прокомментировала пресс-конференцию своего бывшего сотрудника в РФ

СБУ прокомментировала пресс-конференцию своего бывшего сотрудника в РФ

КИЕВ. 25 марта. УНН. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров был уволен из ведомства за систематическое употребление алкоголя на рабочем месте. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает УНН.

"Российская пропаганда традиционно ничем не брезгует. Поэтому не удивляет, что предателей, которых все презирают, россияне активно используют для озвучивания своих заезженных фейков о "тайных тюрьмах" и т.д.", - заявили в спецслужбе.

Отмечается, что Прозоров был уволен из Службы безопасности за систематическое употребление алкоголя на рабочем месте.

"Показательно, что Василий Прозоров был уволен с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба АТЦ Службы безопасности Украины за служебное несоответствие - систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров дал пресс-конференцию в России.

Напомним, в СБУ заявили, что накануне выборов президента Украины готовится очередной вброс в информационное пространство, которое будет касаться вроде переписки между руководством спецслужбы и МВД.

Источник: УНН
Теги: СБУ, Россия
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