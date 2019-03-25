Регистрация | Вход |
USD: 26,96 -0,2954  EUR: 30,47 -0,5656 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 25 марта 2019 16:36
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В ГПСУ рассказали, почему развернули на границе итальянского журналиста
В ГПСУ рассказали, почему развернули на границе итальянского журналиста
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
11880
Версия для печати

Россия заблокировала усилия в "нормандском формате" перед выборами - Климкин

Россия заблокировала усилия в "нормандском формате" перед выборами - Климкин

КИЕВ. 25 марта. УНН. Россия заблокировала все усилия по урегулированию ситуации на Донбассе, в частности в "нормандском формате", накануне выборов. Об этом во время брифинга в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Не соблюдается 19-е перемирие - это не просто цинично, это действительно преступление против Украины, украинцев и международного права", - заявил Климкин.

Он сказал, что подробно проинформировал своего коллегу из МИД Люксембурга о событиях на оккупированном Донбассе.

"Мы сегодня обсуждали, каким образом восстановить усилия на фоне того, что Россия заблокировала все усилия на фоне дальнейших контактов, в частности в "нормандском формате", накануне выборов", - сообщил министр.

Ранее Президент Порошенко заявил, что после выборов "возобновят переговоры в нормандском формате".

Напомним, представитель Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук ранее сообщил, что с 00:00 часов 8 марта в зоне боевых действий на Донбассе вводится режим тишины, который будет действовать бессрочно. Однако, в зоне ООС продолжаются вражеские обстрелы.

Источник: УНН
Теги: выборы, Россия, Павел Климкин, Нормандский формат, Нормандская четверка

В тексте упоминаются

Климкин Павел
Климкин Павел
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.