Более 60% украинцев считают участие в выборах долгом - опрос

КИЕВ. 25 марта. УНН. Более 60% украинцев считают голосование на выборах своим гражданским долгом. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, передает УНН со ссылкой на сайт Киевского международного института социологии.

По данным исследования, 60,7% считают, что участие в национальных выборах - долг каждого гражданина Украины; еще 35,5% считают, что участие в национальных выборах - личное дело каждого и нельзя упрекать тех, кто не голосует. Еще 3,7% респондентов отметили, что им трудно сказать, а 0,1% отказались отвечать.

Стоит отметить, что больше всего среди тех, кто считает участие в выборах долгом каждого гражданина, - проживает на западе и в центре (такой ответ в ходе опроса дали 69,3% и 64,9% украинцев соответственно), тогда как на юге и на востоке страны больше людей склонны считать участие в выборах личным делом (44,6% и 38,5% соответственно).

Кроме того, на вопрос, возьмете ли вы участие в голосовании 31 марта, точно не собираются идти на выборы 8,9% респондентов, еще 3,7% - скорее не будут голосовать, 44% точно будут голосовать, 32,3% - скорее всего будут голосовать. На данный момент 10,9% затруднились сказать, пойдут ли на выборы.

Соответствующие данные были получены в ходе всеукраинского опроса общественного мнения с 14 по 22 марта 2019 года КМИСа, проведенного методом личного интервью 2004 респондентов, проживающих в 126 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.

Напомним, более 265 тысяч украинцев по состоянию на 25 марта временно изменили место голосования без изменения избирательного адреса на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года.