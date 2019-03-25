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У кандидатов в президенты на рекламу в СМИ пошло 66% избирательных фондов

У кандидатов в президенты на рекламу в СМИ пошло 66% избирательных фондов

КИЕВ. 25 марта. УНН. Большинство средств из избирательных фондов кандидаты в президенты потратили на использование СМИ - 623 млн грн. В общем кандидаты, чьи отчеты доступны на сайте ЦИК, потратили 941 млн грн. Об этом свидетельствуют данные Комитета избирателей Украины, передает УНН.

"То есть на рекламу в СМИ было потрачено 66% средств или каждую вторую гривну. С доступных отчетов наибольший процент расходов на рекламу в СМИ у Юрия Кармазина. На использование СМИ направлено 100% средств (368 тыс. грн). На втором месте Юрий Бойко (84% средств или 39 млн грн). На третьем - Сергей Тарута (82% средств или 80 млн грн)", - говорится в сообщении.

Далее следуют Василий Журавлев (81% или 279 тыс. грн), Владимир Зеленский - на СМИ потрачено 74% всех средств (64 млн грн), Виктор Бондарь - 74% (4 млн грн), Сергей Кривонос - 73% (всего 13 тыс. грн), Юлия Тимошенко - 72% (118 млн грн), Руслан Кошулинский - 71% (11 млн грн), Петр Порошенко - 61% (251 млн грн).

Также, как отмечается, часть кандидатов не указали никаких расходов за отчетный период. Это Александр Ващенко, Николай Габер, Александр Данилюк, Роман Насиров, Руслан Ригованов, Александр Соловьев.

"Отчеты охватывают период расходов с открытия избирательного фонда до 18 марта 2019 года. На сайте ЦИК пока отсутствуют отчеты Геннадия Балашова, Александра Вилкула, Дмитрия Гнапа, Анатолия Гриценко, Дмитрия Добродомова, Виктора Кривенко, Олега Ляшко, Евгения Мураева, Валентина Наливайченко, Владимира Петрова. Отчеты других кандидатов доступны", - отмечается в сообщении.

Напомним, более 265 тысяч украинцев изменили место голосования на выборах президента.

Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Источник: УНН
Теги: выборы, СМИ, реклама, Президент
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