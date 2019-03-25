Официальные российские наблюдатели работают не на демократию, а на спецслужбы - Климкин

КИЕВ. 25 марта. УНН. Российских наблюдателей не будет на выборах в Украине, потому что они представляют не демократию, а спецслужбы Кремля. Об этом во время брифинга в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Несмотря на то, насколько мы считаем вопрос российских наблюдателей исчерпанным, я еще раз хочу сказать, что у нас не будет никаких (российских - ред.) наблюдателей - ни долгосрочных, ни краткосрочных, никаких", - подчеркнул министр.

Он заявил, что наблюдатели страны-агрессора, нарушившего все возможные принципы как международного права, так и морали, не могут наблюдать за тем, как осуществляются демократические выборы.

"Мы прекрасно понимаем, что официальные российские наблюдатели работают не на демократию, а на соответствующие спецслужбы этой страны", - заявил Климкин.

Напомним, Верховная Рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине. Позже ОБСЕ отправила украинской стороне список наблюдателей с 24 гражданами РФ. Однако ЦИК отказала ОБСЕ в регистрации 24 россиян наблюдателями на выборах.