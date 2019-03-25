В Кремле отреагировали на отказ Польши приглашать РФ на годовщину начала Второй мировой войны

КИЕВ. 25 марта. УНН. Кремль негативно относится к решению Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Так, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к принятому Польшей решению, Песков сказал: "Негативно".

Он подчеркнул, что "любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщинам или Великой отечественной войны, или Второй мировой войны, без участия нашей страны (России - ред.) не могут считаться полноценными, ибо роль нашей страны в завершении Второй мировой войны невозможно переоценить".

Как сообщал УНН, Варшава не стала приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны в Польше в связи с тем, что они будут проходить не в историческом, а в современном формате.