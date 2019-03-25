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НАЗК выявило нарушения в отчетах девяти политических партий

НАЗК выявило нарушения в отчетах девяти политических партий

КИЕВ. 25 марта. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило еще 61 заключение по результатам анализа отчетов политических партий, в отчетах 9 политических партий выявили нарушения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции утвердило еще 61 заключение по результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2018 года (первые 110 выводов были утверждены Национальным агентством 7.03.2019)", - говорится в сообщении.

Так, по результатам анализа были выявлены нарушения в отчетах 9 политических партий, а именно "Украинская народная партия", "Народно-трудовой союз Украины", "Украинская общественный совет", "Украинская партия "Зеленая планета", "Партия Народный порядок", "Всеукраинская политическая партия - Экология и социальная защита", "Партия регионов", "Конгресс украинских националистов", "Оппозиционный блок".

В НАПК объяснили, что выводы относительно этих политических партий содержат информацию о нарушении порядка представления отчета политпартии и установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, за что предусмотрена ответственность по статьям 212-21, 212-15 КУоАП.

В Нацагентстве подчеркнули, что за IV квартал 2018 года до НАПК поступили 276 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Как сообщал УНН, НАПК выявило нарушения в отчетах семи политических партий.

Источник: УНН
Теги: партии, НАПК, нарушение, отчет
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