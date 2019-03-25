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Янукович и Азаров включены в списки избирателей

Янукович и Азаров включены в списки избирателей

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КИЕВ. 25 марта. УНН. В Государственном реестре избирателей на президентские выборы 2019 года значатся экс-президент Украины Виктор Янукович и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Об этом сообщает корреспондент УНН со ссылкой на сайт Государственного реестра избирателей.

Таким образом, осужденный за государственную измену бывший президент Украины Виктор Янукович имеет возможность проголосовать на избирательном участке Оболонского района в Киеве.

Что касается экс-премьера Украины Николая Азарова, то относительно его в реестре указана следующая информация: "В Государственном реестре избирателей имеется запись об избирателе с такими идентификационными персональными данными, однако не определен его избирательный адрес, что делает невозможным его включение в список избирателей и голосование на выборах. Для определения избирательного адреса рекомендуем обратиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей по месту своего постоянного проживания".

Напомним, более 265 тысяч украинцев изменили место голосования на выборах президента.

Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Источник: УНН
Теги: выборы, Виктор Янукович, Николай Азаров, Президент
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