Зеленский и Тимошенко остаются лидерами рейтинга - совместный опрос трех соццентра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Согласно результатам совместного социологического исследования, проведенного усилиями трех социологических компаний (КМИС, Центр Разумкова и Социологическая группа Рейтинг), 35% считают, что ситуация в стране улучшится в результате президентских выборов, которые состоятся 31 марта 2019 (за последний квартал показатель улучшился с 31% до 35%). В то же время 32% считают, что она не изменится, 10% - вообще имеют негативные ожидания от выборов. Относительно высокий уровень оптимизма по улучшению ситуации в стране в результате выборов демонстрируют сторонники В.Зеленского, Ю.Тимошенко и П.Порошенко. Худшие ожидания наблюдаются среди тех, кто не намерен голосовать., передает УНН.

• 84% опрошенных декларируют свою готовность принять участие в выборах Президента Украины.

• Лидером президентского рейтинга остается В.Зеленский, которого готовы поддержать 27,7% тех, кто определился с выбором и намерены принять участие в голосовании. Ю.Тимошенко поддерживают 16,6%, П.Порошенко - 16,4%. За А.Гриценко готовы отдать свои голоса 9,7%, Ю.Бойко - 8,4 %, О.Ляшко - 5,3%, А.Вилкула - 4,0%, И.Смешко - 3,7%. Рейтинг других кандидатов - ниже 2%.

• К этому времени практически каждый четвертый не определился с выбором. Больше всего таких на Галичине, Севере, в Центре и на Востоке страны.

• В.Зеленский имеет прочные электоральные позиции на Юге и Востоке, а также в Центре, на Западе, Севере и в столице. Ю.Тимошенко и П.Порошенко - в центрально-западных макрорегионах. А.Гриценко - на Западе и Галичине, а Ю.Бойко и А.Вилкул. - на Юге, Востоке и Донбассе. О.Ляшко имеет относительно более высокую поддержку в регионах Запада, Центра и Севера.

• В.Зеленский является лидером симпатий среди молодежи и людей среднего возраста, Ю.Тимошенко - среди старших избирателей. Если В.Зеленского, П.Порошенко и А.Гриценко относительно больше поддерживают мужчины, то Ю.Тимошенко - женщины.

• Антирейтинг кандидатов возглавляет П.Порошенко. Почти половина избирателей не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. За Ю.Тимошенко не отдали бы свои голоса около 30%, за Ю.Бойко - 20%, О.Ляшко - 18%, В.Зеленского - 14%, А. Вилкула - 11%.

• Моделирование второго тура дало следующие результаты: Ю.Тимошенко держит первенство в паре с П.Порошенко (26% против 19%). В то же время, В.Зеленский побеждает как в паре с П.Порошенко (39% против 18%), так и с Ю.Тимошенко (34% против 21%).

• Шансы на попадание в парламент имеют шесть политических сил. Лидером рейтинга является партия Слуга народа, которую готовы поддержать 24,8% опрошенных, которые уже определились и намерены голосовать. Поддержка Батькивщины составляет 17,6%, БПП Солидарность - 14,7%, Гражданской позиции - 9,3%, Оппозиционной платформы - 9,2%, Радикальной партии - 5,3%. Рейтинг Оппозиционного блока составляет 4,4%, ВО "Свобода" - 3,1%, Самопомочи - 2,5%. Тех, кто еще не определился с выбором политической силы - почти 30%.

• Самый высокий уровень поддержки партии "Слуга народа" - на Юге и Востоке страны, Батькивщины - в Центре, БПП Солидарность - на Галичине, Оппозиционной платформы и Оппозиционного блока - в юго-восточных областях и на Донбассе.

• 65% опрошенных отметили, что не сталкивались лично с фактами подкупа во время этой президентской избирательной кампании. С другой стороны 27% сказали, что имели такой опыт: 6% - лично, 21% - слышали об этом от близких и знакомых. Больше всего тех, кто отмечал факты подкупа, зафиксировано среди жителей Юга, Донбасса, Севера и в столице.

• 42% отметили, что ожидают значительных фальсификаций на выборах Президента 31 марта 2019. 41% считают, что фальсификации будут незначительными, и только 6% вообще не ожидают никаких фальсификаций выборов. Больше всего тех, кто ожидает значительных фальсификаций, среди жителей Юга, избирателей А.Вилкула и Ю.Бойко, а также тех, кто вообще не будет участвовать в выборах.

Результаты совместного опроса КМИС, Центра Разумкова и Социологической группы Рейтинг

Выборка: 15 000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей). Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и регион проживания. Статистическая погрешность выборки: не более 0,8%. Сроки проведения: 5-14 марта 2019