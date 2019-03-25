Кремль дал команду готовить силовые провокации на выборах в Украине - Порошенко

КИЕВ. 25 марта. УНН. Высшая политическая власть в России дала команду готовить силовые провокации на выборах Президента Украины. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время встречи со студентами и преподавателями Национального университета биоресурсов и природопользования Украины, сообщает корреспондент УНН.

"Не забывайте, что Путин не смирился с поражением своих, он не собирается оставить Украину и украинцев в покое ... И понимая, что не одолеют нас силой, они хотят взять сейчас реванш на выборах. Из Кремля сейчас поступила команда готовить силовые провокации", - отметил Порошенко.

По его словам, составляющими информационной войны, которую ведет Кремль против Украины, является аномально большое количество кандидатов в президенты на очередных выборах. Об этом, по мнению Порошенко, свидетельствует любое ток-шоу с участием кандидатов, стремящихся "превратить выборы в ярмарку лжи и лицемерия".

Теперь же от российских властей поступила команда достичь кровопролития в Украине во время уличных столкновений.

"Это попытка сорвать выборы. Их цель - чтобы в Украине пролилась кровь наших граждан. Профессиональные действия правоохранителей ломают этот сценарий. Не дали им спровоцировать ни в Черкассах, ни в Полтаве. Президент прямо к ним ходит, и они убегают от Президента", - подчеркнул Глава государства.

Напомним, в течение марта в связи с подготовкой и проведением выборов Президента Украины Государственная пограничная служба Украины осуществляет меры усиленной охраны границы. В частности, активная фаза усиления системы охраны границы начнется уже на следующей неделе.

Накануне выборов для предотвращения провокаций охрану объектов хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов усилили.