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Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами

Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами

Дональд Трамп

КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп в понедельник в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал указ, в котором говорится, что Соединенные Штаты признают суверенитет Израиля над Голанскими высотами, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Так, Трамп 21 марта заявил о том, что Соединенным Штатам пора "полностью признать" суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Напомним, МИД Израиля 24 марта анонсировал подписание Трампом распоряжения по Голанах.

Как сообщал УНН, власти Сирии назвали заявление Трампа безответственным и высокомерным, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган также осудил слова президента США. Евросоюз подчеркнул, что не намерен признавать Голанские высоты частью Израиля.

Великобритания назвала Голаны оккупированной Израилем территорией и отметила, что не будет менять свою позицию.

В Кремле сочли, что заявление Трампа может привести к дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Источник: УНН
Теги: США, Израиль, Дональд Трамп
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