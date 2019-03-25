Вышеградская группа планирует сотрудничать на парламентском уровне
КИЕВ. 25 марта. УНН. На встрече представителей стран Вышеградской группы Венгрия предложила создать платформу сотрудничества на парламентском уровне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.
В городе Пьештяни в Словакии состоялась встреча представителей стран Вышеградской группы (Польши, Словакии, Чехии и Венгрии) и Бенилюкса (Бельгии, Нидерландов и Люксембурга).
Как сообщил глава Сейма Марек Кухцинский, на встрече Венгрия предложила создать платформу сотрудничества стран Вышеградской группы на парламентском уровне, которая должна стать началом будущей парламентской ассамблеи этой группировки.
"Речь идет о быстром общении, лучшем сотрудничестве, лучшей подготовке к общеевропейским спорам и дискуссиям. А также о вызовах, стоящих перед нами в категориях всей Европы, - Европейский Союз против остальной Европы. Ведь на востоке есть государства, не входящие в ЕС, половина Балкан также не являются членами ЕС. Следовательно, это вызов перед нами", - отметил Кухцинский.
Кроме того, Марек Кухцинский не исключил, что сотрудничество Вышеградской группы может быть расширено и на другие сферы государственной власти. По его словам, страны V4 поддерживают идею одинакового отношения ко всем участникам ЕС и сохранение основных инициатив в сфере сельскохозяйственной политики и политики сплочения.
Напомним, Венгрия назвала условие снятия блокады Комиссии Украина-НАТО.