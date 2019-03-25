Выборы-2019: спасатели будут дежурить круглосуточно, а при необходимости - задействуют авиацию

КИЕВ. 25 марта. УНН. Начиная с сегодняшнего дня и до завершения выборов подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС, передает УНН.

По информации пресс-центра, с целью повышения готовности органов и подразделений ГСЧС к действиям по назначению в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также организации мероприятий по обеспечению пожарной и техногенной безопасности на объектах, задействованных в проведении 31 марта выборов Президента Украины, с 9.00 25 марта органы управления и силы ГСЧС Украины переведены на усиленный режим несения службы.

Также, по информации ГСЧС, с сегодняшнего дня начал свою работу оперативный межведомственный штаб органов системы Министерства внутренних дел, который возглавил первый заместитель министра МВД Сергей Яровой.

В частности, в последнюю неделю перед выборами организовано круглосуточное дежурство оперативных групп для осуществления мониторинга обстановки по чрезвычайным ситуациям и опасным событиям, координации действий сил и средств ГСЧС, а также взаимодействия с правоохранительными и другими государственными органами, обеспечивающими безопасность на объектах, задействованных в проведения выборов.

В то же время в зданиях, где размещены избирательные участки, для обеспечения первичного реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасных событий организовано дежурство пожарных постов.

Для обеспечения выполнения работ, связанных с обследованием участков местности на наличие взрывоопасных предметов, на этих объектах задействованы и пиротехники ГСЧС.

Кроме того, в случае необходимости будет задействована и авиация ГСЧС, а именно самолет Ан-26.

Напомним, с сегодняшнего дня на усиленный режим переведен личный состав территориальных органов ГСЧС.

В общем все центральные органы исполнительной власти, входящие в систему Министерства внутренних дел Украины, переведены на усиленный режим за несколько дней до выборов.